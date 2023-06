Weer geen landstitel voor de Osse handbalbroers Roefs: ‘Deze nederlaag komt heel hard aan’

indebuurt.nl Nostalgie: 5 x hier haalden Amsterdam­mers vroeger hun ijsje

Het ijsseizoen is alweer even van start, maar het geschikte weer voor zo’n romig bolletje liet nog even op zich wachten. Tot nu. De weersvoorspellingen zijn goed en het liefst zitten we de hele dag buiten te genieten van het lekkere zonnetje. En dat doen we natuurlijk het liefst met een Italiaans bolletje schepijs in de hand. Indebuurt vroeg zich af waar Amsterdammers vroeger hun (favoriete) ijsje haalden? Wij zochten het voor je uit.