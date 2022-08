257 miljoen voor stikstof naar Gelderland: meer boeren kunnen worden uitgekocht

Gelderland krijgt 257 miljoen, veel meer dan Brabant (45 miljoen). Christianne van der Wal, tot voor kort gedeputeerde in Gelderland, benadrukt dat ze haar provincie niet heeft voorgetrokken. ,,We hebben de initiatieven van de provincies beoordeeld en Gelderland had goede voorstellen”, zo zegt ze. ,,Ik kijk naar alle provincies alsof ze gelijk zijn.”