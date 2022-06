45 km-autootje crasht, vier tieners raken zwaargewond

De jongen die reed was in het bezit van een geldig rijbewijs. Voor de karretjes is een brommerrijbewijs voldoende. Naast de bestuurder zat er een minderjarig meisje uit Barneveld, een minderjarige jongen uit Lunteren en een minderjarige jongen uit Barneveld in de auto. Het ongeval gebeurde op de Barneveldseweg.

Twee traumaheli’s

Twee traumahelikopters kwamen in actie voor de tieners. De artsen van de medische teams stapten in de ambulances om de zwaarste gewonden te begeleiden naar het ziekenhuis.



Van de bestuurder is bloed afgenomen om erachter te komen of er eventueel sprake is geweest van middelengebruik.