64-jarige mountainbiker overleden na noodlottig ongeval in Edes bos

Met video Binnen no time 22 auto’s in de brand in Ede: ‘Misschien heb ik die jerrycan ooit wel in mijn handen gehad’

In de nacht van 14 september 2021 werd de wijk Veldhuizen in Ede geteisterd door een serie autobranden. Binnen een uur gingen op 6 locaties 22 auto’s in de brand, aangestoken met benzine. Schade: rond de 80.000 euro. Een 26-jarige Veenendaler is een van daders, zegt het Openbaar Ministerie (OM).