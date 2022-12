Aangereden ree lijdt uren onnodig door onduidelijkheid over provinciegrens

Het duurde vanochtend enkele uren voordat een in het Bennekomse deel van het Binnenveld aangereden ree uit haar lijden is verlost. Omdat de juiste locatie maar niet helder was, werd lange tijd niet in Gelderland, maar net over de provinciegrens in de buurt van Renswoude gezocht.

Daniëlle Fränkel van Dierenambulance Gelderse Vallei is maandag aan het einde van de ochtend nog altijd bedroefd over het voorval.



,,Ik vind het heel erg voor het aangereden diertje. Ik kreeg vanochtend rond zes uur een eerste melding. Die persoon meldde dat hij tussen Veenendaal en Renswoude reed en een aangereden ree had zien liggen. Wij adviseren mensen dan altijd direct te bellen met de politie. Daar kunnen ze meteen contact zoeken met de dienstdoende jachtopziener.”

Er kan met alarmnummer 112 gebeld als een automobilist gewond is geraakt bij die aanrijding of er sprake is van een gevaarlijke verkeerssituatie. In andere gevallen is de dierenpolitie (144) bereikbaar voor snelle hulpverlening.



Volgens Fränkel zijn in de vroege ochtend meerdere locaties genoemd door bellers. Is er gezocht in de omgeving van Renswoude en zelfs Woudenberg en later dus ook op Bennekoms grondgebied.

Blijven zoeken

,,Een medewerker van onze Dierenambulance, die zelf werkt op een meldkamer van de politie, is blijven zoeken. Ook omdat mensen zich telefonisch bleven melden. Tenslotte is het dier dat gewond en in shock was in Bennekom gevonden. Een uit Ede afkomstige jachtopziener heeft het dier pas rond half negen uit zijn lijden kunnen verlossen.”

Tip

Fränkel wil graag een oproep doen. ,,Zo’n zoektocht kan altijd een keer zo moeilijk verlopen, hoe triest het ook is. Ik heb een tip voor wie onderweg een dier in nood aantreft. Je kunt met de mobiele telefoon op Google Maps of met apps zoals Flitsmeister zijn of haar exacte locatie bepalen. En dan een printscreen naar ons mailen of via Facebook Messenger versturen.”



,,De praktijk leert dat als een dier zich op 20 meter van de telefonisch doorgeven plek bevindt, het soms al heel lastig is het te traceren. Laat staan wanneer je zoals in dit geval in de verkeerde provincie aan het zoeken bent.”

