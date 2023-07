Leuk feitje: zoveel sterren zie je op een heldere nacht op jouw postcode

'Aanval op stadhuis Arnhem' blijkt beeld­spraak verwarde Arnhemmer (55); vrijspraak volgt

Een 55-jarige Arnhemmer die in Luxemburg woont, dreigde in een onsamenhangende brief aan de Japanse ambassade van dat land met een terroristische aanslag op het stadhuis van Arnhem. Toen hij in maart van dit jaar ook daadwerkelijk in zijn auto stapte en koers zette richting Arnhem, plukte een speciaal interventieteam van de politie hem van de snelweg.