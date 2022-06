Actievoerende boeren blokkeren Velperbroekcircuit en stichten brand: weg volledig afgesloten

De verbindingswegen van de A12 naar de A348 en de N325 zijn afgesloten. Overal op de weg staan tractors en er zijn metershoge vlammen te zien doordat de boeren hooibalen in brand hebben gestoken.

Eerder op maandag was het raak op de snelwegen A12 en A30. Nadat eerder de A12 bij Ede richting Utrecht was vastgezet, was rond 20.00 uur de weg richting Duitsland bij Zevenaar aan de beurt. Het blokkeren van een ambulance wekte de woede van veel omstanders.