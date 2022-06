Al járen gaat het mis in de vakantieparken: van een verwaarloosde baby tot doorgeladen vuurwapens

Kind raakt gewond bij mishande­ling voor flatgebouw in Ede

Een minderjarige inwoner van Ede is vrijdagavond mishandeld in zijn woonplaats. Het slachtoffer, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, is door ambulancepersoneel behandeld. Daarna is hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

4 juni