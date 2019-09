Annette en André door modderstromen vast in Spaans hotel: ‘Eén grote chaos’

De islamiti­sche scholen in Ede leren kinderen wel over homoseksua­li­teit

8:01 EDE - Leerlingen van groep 7 en 8 van de drie islamitische scholen in Ede leren over homoseksualiteit. Scholengroep Al Amana, waar de drie scholen onder vallen, maakt geen gebruik van het omstreden lesboek Help! Ik word volwassen dat op veel scholen wordt gebruikt die zijn aangesloten bij koepelvereniging Islamitische Schoolbesturen Organisatie.