Arnhemmer (21) krijgt geen extra celstraf voor poging tot straatroof in Lunteren, maar moet wel betalen

De Arnhemmer maakte op 10 november vorig jaar in de trein een opmerking naar een paar meisjes. Een groepje jongens dat ook in de trein zat, sprak de verdachte daarop aan. Vervolgens kwam het tot een woordenwisseling.



Later liep de situatie op het station van Lunteren uit de hand. De verdachte raakte in een worsteling met één van de vier jongens en zou hebben geroepen dat de jongens hun tassen moesten leegmaken. Daarbij zou hij hebben gedreigd met een mes. De politie trof de Arnhemmer later aan - met mes - in een greppel.