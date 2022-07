Auto botst hard tegen boom in Ede, automobilist gewond naar het ziekenhuis

Gert Jan van der Molen vertrekt bij Het Streek: ‘Verlies van mensge­richt bestuurder’

Scholengemeenschap Het Streek in Ede moet op zoek naar een nieuwe baas. Na zes jaar stopt Gertjan van der Molen per 1 oktober als voorzitter van het college van bestuur van de Edese christelijke scholengemeenschap. Hij gaat daarna dezelfde functie vervullen bij Portuur, een stichting voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek en Twente.

