Auto moet uitwijken voor fietser en ramt busje, dat in sloot tegen boom eindigt

Hardrijder Max draait half jaar de cel in voor crash die Farid het leven kostte en niet drie jaar, zoals was geëist

De 25-jarige Max E. uit Maarsbergen moet een half jaar de gevangenis in voor het veroorzaken van het dodelijke verkeersongeluk vorig jaar in augustus in Ede. Bij het ongeluk kwam de 45-jarige Farid Tariki uit Ede om het leven. De straf is lager dan de drie jaar celstraf die het Openbaar Ministerie had geëist.

13 april