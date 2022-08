Auto slaat over de kop in Lunteren na botsing tegen boom, omstanders helpen automobilist uit voertuig

nieuw in de vallei Laat je buurvrouw altijd de planten verzuipen? Hanneke verkoopt én verzorgt ze als je op vakantie bent

In een hoek van Stall in Ede is het opvallend groen. Daar huist sinds kort de kamerplantenwinkel Planty of Leaves van Hanneke van Olst (28). Niet alleen kunnen plantenliefhebbers daar de meest exclusieve soorten vinden, ze kunnen de Edese ook inhuren om hun eigen planten te laten verzorgen tijdens de vakantie.

28 juli