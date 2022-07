Auto slaat over de kop op A30 bij Ede

Haarscheur­tjes in steun aan World Food Experience: ‘Fiets besteld, maar we krijgen een step’

De VVD in de Edese gemeenteraad wil geen cent meer van de gemeente uitgeven aan de World Food Experience (WFE) boven de toegezegde 6 miljoen euro. Dat zei Thimo Harmsen tijdens de bespreking van een memo over de stand van zaken bij de komst van de WFE. Het is tijd voor andere geldschieters om bij te springen.

2 juli