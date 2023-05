Automobilist aangehouden na ongeluk omdat hij veel te veel gedronken heeft, passagiers gaan ervandoor

Moordenaar van René Lucas ontbreekt door ruzie in de gevangenis op zitting bij het hof

Het gerechtshof in Arnhem ziet geen noodzaak voor een nieuw onderzoek naar het geestvermogen van Richard L. uit Almelo. Die werd in oktober vorig jaar tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor de moord op René Lucas in september 2021 in het Schelfhorstpark.