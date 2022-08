Automobilist gewond door kop-staartbotsing in Ede

Bewoner raakt gewond bij keuken­brand in Ede

EDE - In een eengezinswoning aan de Spinozastate in Ede is maandagavond rond 19.10 uur brand ontstaan in de keuken. Daarbij is een bewoner gewond geraakt. Deze liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

8 augustus