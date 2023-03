Automobilist gewond na botsing tegen boom in Ede

vallei blogt Een verborgen tuin in een verborgen arboretum in het bos

Ik wandelde laatst in de bossen langs de Keijenbergseweg net buiten Wageningen. Daar ligt mijn favoriete arboretum. Het is veel minder bekend dan de drie in de stad: Belmonte, Dreijen en zelfs Hinkeloord. Dat is niet zo vreemd, omdat het ook wel het verborgen arboretum wordt genoemd. Voor alle duidelijkheid ik heb het hier over arboretum Oostereng.