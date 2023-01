Automobilist kruipt vermoedelijk onder invloed achter het stuur en veroorzaakt eenzijdig ongeval in Ede

Bert (79) stopt na 56 jaar met schoenen maken: ‘Ik moest er een keer een streep onder zetten’

Ruim een halve eeuw bleef schoenmaker Bert de Groot bij zijn leest. Na 56 jaar sloot hij in december zijn winkel in de Nieuwstraat in Wageningen. Met weemoed: ,,Ik droom soms nog over de winkel.”

19 januari