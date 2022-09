Automobilist laat ree zwaargewond achter na aanrijding, maar verliest iets waarmee de politie hem opspoort

D66 Ede boos: geld genoeg, maar geen actie voor lage inkomens

D66-voorman in Ede Stephan Neijenhuis is boos op het college van burgemeester en wethouders. Volgens Neijenhuis heeft Ede een enorme financiële reserve, maar loopt de gemeente achter met het uitbetalen van de energietoelage en ging ze niet in op voorstellen vanuit de raad om een stap extra te doen voor mensen met lage inkomens.

5 september