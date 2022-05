Automobilist remt plots voor voetganger, waardoor motor achterop auto klapt: opzittende gewond

Joops apparte­ment is in de zomer koel, maar in de winter ook: ‘De incasso heb ik stopgezet’

,,Ik zeg weleens: Dit zouden hele goede vakantiewoningen zijn, want in de winter moet je hier niet zijn. Als het kouder wordt, is het maar afwachten of je het warm krijgt binnen”, vat een bewoner het probleem samen waar zij en haar medehuurders van appartementencomplex Nova Gelriae in Ede tegenaan lopen. Al jarenlang. Een structurele oplossing blijft uit.

15 mei