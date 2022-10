Bange kat Sam klimt weer in boom: ‘Dit is de tweede keer dat ik de brandweer moest bellen’

Liggend op je matje luisteren naar romanti­sche pianomu­ziek

Het is weer eens een andere vorm van een muzikaal optreden bijwonen. Bezoekers van het concert Majeur Mineur in Bennekom luisteren op hun eigen meegenomen matje of matras naar de neoromantische pianoklanken van het duo Özkan en Hermanus Artisticus. Liggend, want het is een ligconcert.

28 oktober