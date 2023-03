Basisschoolkinderen planten 150 bomen in Otterlo

Per huifkar en te voet kwamen de kinderen van groep één tot en met acht van de Ericaschool vanochtend naar vakantiepark De Zanding in Otterlo. Daar werden ze opgevangen door onder meer de Edese wethouder Arnold Versteeg. Nadat er eerst een herinneringsbord werd onthuld bij de boomplantplaats, plantten de zeker 140 kinderen in no time 150 nieuwe boompjes.

Het planten van de bomen was onderdeel van de Nationale Boomfeestdag. Die dag staat al sinds 1957 in het teken van het behoud van bomen in de natuur. Met name kinderen leren op de feestdag over het belang van bomen. In zo’n 260 gemeenten in Nederland werden door basisschoolkinderen bomen geplant.