Beklemmende voorstelling van toneelclub Mare: ‘Het draait misschien meer om wat er níet wordt gezegd’

Man raakt lichtge­wond bij woning­brand in Arnhem

In de Bruinissestraat in Arnhem is maandagmiddag rond 15.30 uur brand ontstaan in het dak van een woning. De oorzaak van de brand was waarschijnlijk dakwerkzaamheden die op dat moment werden uitgevoerd. Een dakdekker raakte lichtgewond doordat hij rook inhaleerde.