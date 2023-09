Bestelwagen botst tegen boom in Lunteren: twee personen komen om het leven

Nieuwe Edese brandweer­ka­zer­ne in 2026 klaar; met of zonder turnhal ernaast: ‘Twee ontwerpen’

Nog drie jaar en dan wordt-ie opgeleverd: de langverwachte nieuwe brandweerkazerne voor Ede. Het bouwwerk verrijst in de noordoosthoek van sportpark Peppelensteeg, op de plek waar nu nog de hal staat waar de turners van Turnstede hun trainingen volgen. Of ze die na 2026 ook nog daar kunnen houden, is nog de vraag.