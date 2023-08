indebuurt.nl 'Come on Barbie, let's go...': nieuw terras op Korenmarkt in Arnhem is knalroze

‘Come on Barbie, let’s go…’, stond gisteren bij een foto op de Instagrampagina van Flor Fina in Arnhem. Niet voor niets, want het nieuwe restaurant in de oude Korenbeurs heeft ‘eindelijk’ een terras. En dat is knalroze.