Bewoners balen: spoorwegovergang De Sysselt dicht, maar alternatief niet tijdig klaar

Oorzaak van de tijdelijke sluiting is de vondst van een aantal zandhagedissen op de plek waar de brug moet komen. Deze beschermde dieren werden gevonden tijdens het vangen van een andere beschermde soort: de hazelworm. Voor dat dier is een nieuw leefgebied ingericht in De Sysselt. Nu moeten ook de zandhagedissen worden weggevangen, maar dat mag pas nadat hij uit zijn winterslaap is gekomen. Dat is rond mei.