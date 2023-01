Bibberen én genieten bij ‘wandelende films’ in Ede

Wie naar een filmvoorstelling gaat droomt van een mooie bioscoop, pluche fauteuils en popcorn. Niets van dit alles zaterdagavond in Ede, bij het evenement Follow the Beamer. Gehuld in dikke winterjassen en gewapend met handschoenen, gebreide mutsen en dassen is het anderhalf uur ‘afzien’ om welgeteld vier korte voorstellingen van nog geen vijf minuten te kunnen aanschouwen.

Toch komen er bijna tweehonderd filmliefhebbers af op dit door Arno Setz op touw gezette evenement.

,,Dat geeft maar weer aan dat mensen in tijden van oorlog en economische crisis extra hongerig zijn naar kunst en cultuur”, zo constateert Setz tevreden bij startpunt de Oude Kerk. Waarna hij hoogstpersoonlijk de op een soort bakfiets gemonteerde beamer door het centrum van Ede stuurt.

Beetje flets op de muur

Om alle vier de beloofde films te zien, stiefelen de deelnemers braaf achter hem aan. Op naar de panden die als projectiescherm dienen. Hoe groot de beamer ook is en hoeveel lumen de lamp ook te bieden heeft, de stenen muren maken dat de films wat flets uit de verf komen. Het publiek maalt er nauwelijks om, gezien het warme applaus dat elk van de vier voorstellingen ten deel valt.

Om een beetje op temperatuur te blijven, is er tussendoor een heuse pauze bij inloopcentrum Meet-inn aan de Notaris Fischerstraat. Verrast door het grote aantal deelnemers moet de barkeeper daar flink aanpoten om iedereen van de beloofde kop koffie of thee te kunnen voorzien.

,,Best leuk om mee te maken”, zegt de gepensioneerde Stephan Faber bij de verwarming. ,,Maar wat mij betreft houden ze het de volgende keer in de zomer. Eind augustus is het ook vroeg genoeg donker om films te kunnen vertonen.”

In de aankondiging van Follow the Beamer is te lezen dat de vier filmmakers uit de regio Ede elk een korte film gemaakt hebben, geïnspireerd op een gebouw in het centrum. Dat valt tegen. Twee films worden geprojecteerd op de muur van een appartementencomplex dat geen enkele connectie lijkt te hebben met de vertoonde film.

Ondanks de kou loopt iedereen de kleine 2 kilometer lange tocht door het Edese centrum vrolijk mee. ,,Leuk hè”, zegt een van de vrouwelijke deelnemers tegen iedereen die het maar horen wil.

De eerste film die de deelnemers te zien krijgen is Wachtent van collectief Tegendraad. Bij de aankondiging van de tweede korte film, Birthday van Stef Pieper en Mathilde van Ravensberg, krijgt host Sandra Louwes het plotseling te kwaad.

Grote eer voor overleden Mathilde

,,Helaas is Mathilde op eerste kerstdag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk”, zo laat ze haar plots muisstil geworden gehoor weten. Om er met gebroken stem aan toe te voegen. ,,Maar we zijn heel blij en trots dat we dit hier vanavond toch nog kunnen laten zien.” Waarop een wat verward kijkend jongetje hardop aan zijn moeder vraagt ,,Waarom huilt die mevrouw?”

Nadat ook de films De schoonste zijt gij van Mirthe en Sophie van het Pallas Athene College en Wonder van het SEC collectief zijn vertoond, krijgen alle deelnemers een formulier waarop ze hun favoriete film mogen aankruisen. Het kan bijna niet uitblijven dat Birthday als winnaar uit de bus komt.

De film toont een man op leeftijd die zijn verjaardag in alle eenzaamheid lijkt te slijten, totdat hij zich verkleedt als Donald Duck om zo de kinderen in zijn wijk te verrassen. ‘Loneliness is a choice’, zo sluit de aftiteling.

Het levert Stef Pieper en Mathilde van Ravensberg, deels postuum, de Gouden Camera op. Deze wisseltrofee zal in het vervolg jaarlijks in andere handen overgaan.

