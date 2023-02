Bibiane Schoofs uit Ede zit in haar vijfde jeugd: ‘Deze titel telt, zeker omdat ik toch weer van ver kom’

Ze is misschien al aan haar vijfde jeugd begonnen. Mentale en fysieke tegenslagen krijgen Bibiane Schoofs er niet onder. Het jaar 2022 stond voornamelijk in het teken van blessures en toewerken naar een terugkeer. Op het NK afgelopen december waren de contouren van het herstel al zichtbaar. In Amstelveen haalde ze de finale.

Op dat moment had ze al besloten de focus op het dubbelspel te leggen. ,,Maar als iemand me toen had gezegd dat ik in februari een WTA-toernooi zou winnen, had ik het niet geloofd”, zei ze na het behalen van de hoofdprijs in het Franse Lyon aan de zijde van de Spaanse Cristina Bucsa.