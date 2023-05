Binnen no time 22 auto’s in de brand in Ede: ‘Misschien heb ik die jerrycan ooit wel in mijn handen gehad’

Opstaan, vegen en doorgaan: Edese wijk Veldhuizen pakt de draad weer op na nacht vol autobran­den

EDE - De rust lijkt wedergekeerd in Veldhuizen. De wijk in Ede, in de nacht van maandag op dinsdag getroffen door een flink aantal autobranden, bleef nieuwe calamiteiten bespaard. Alleen de niet weggesleepte wrakken van de voertuigen vormen nu nog een herinnering aan de zeer tumultueuze nacht.