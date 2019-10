Bizar ongeluk: bestuurder net niet gespietst bij botsing met spoorhek in Ede

Een ijzeren railing van het hekwerk kwam door de voorruit van de auto binnen en raakte de bestuurder. Geluk bij een ongeluk was dat de stang de man niet doorboorde.



De traumaheli is in de directe omgeving van het ongeval geland om een noodarts naar het slachtoffer te brengen. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De auto had een Duits kenteken.