Boer Mark is een grote stikstofvervuiler op de Veluwe, maar krijgt toch nog een miljoenenlening van de bank

Nieuwe klap voor boeren: melkveehou­ders met innovatie­ve stal mogen van hoogste rechter niet uitbreiden

Het is onzeker of stikstofbesparende stallen doen wat ze beloven. Een aantal Utrechtse boeren die zo'n stal hebben mag dan ook niet uitbreiden. Dat oordeel velt de Raad van State. De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor boeren in heel het land.

7 september