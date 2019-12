Boeren en bouwers weer op pad: duizenden trekkers door het hele land verwacht

update Inbrekers duperen ijsbaan Ede, doeken kapot gesneden en apparatuur gestolen

17:47 EDE - De ijsbaan in aanbouw in Ede heeft deze week ongewenst bezoek gekregen. Bij een inbraak werden tentdoeken vernield en apparatuur meegenomen. ,,Een schadepost van zo'n 10.000 euro”, zegt een balende Guus Wijnsouw. In Veenendaal wordt de nieuwe ijsbaan straks ook met camera's beveiligd.