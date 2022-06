Boeren woedend over uitgelekt kabinetsplan voor stikstofreductie: 'Dit is hakken met de botte bijl’

De uitstoot van stikstof moet in gebieden zoals Gelderse Vallei en de Brabantse Peel rigoureus omlaag om de kwetsbare en in slechte staat verkerende natuur te beschermen. Haagse bronnen bevestigen een bericht van NRC dat het om zo’n 70 tot 80 procent van de uitstoot gaat rond gebieden waar de natuur het het zwaarst heeft, zoals de regio Ede-Barneveld. Boeren reageren woedend.

Aan de randen van de Veluwe kan de reductie zelfs oplopen tot 100 procent, blijkt uit de uitgelekte kabinetsplannen.

Lees ook PREMIUM Gelderse miljoenen voor opkopen kalverhouderijen al op: provincie hoopt op meer geld van het Rijk

Voorman Bart Kemp van Agractie, boer midden op de Gelderse Vallei, reageert woedend op de plannen. ,,We zijn des duivels. De boeren worden opgeofferd.” Als de plannen doorgaan dan lijkt gedwongen opkoop van oberen onvermijdelijk. ,,Het leegvegen van gebieden is voor ons onacceptabel. Dit is voor ons een bevestiging van de grote afstand die er is tussen Den Haag en de boerenpraktijk.”

Kemp is niet verrast door de plannen. ,,Dit hing al een tijdje in de lucht. Wij snappen dat de stikstofuitstoot omlaag moet. We willen daaraan bijdragen. Maar dit is hakken met de botte bijl. Wie zorgt er dan strak voor ons voedsel? Er blijft zo weinig over van de boerensector", aldus Kemp, die verwacht dat boeren massaal actie zullen gaan voeren tegen de plannen.

Eerder zei minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) al dat in 90 van de 162 beschermde natuurgebieden de natuur niet in goede staat is.

Ze waarschuwde dat dit gevolgen zal hebben voor ,,de boeren die daar aan het ondernemen zijn”. Voor sommige gebieden geldt naar verluidt dat twee van de drie boeren iets anders moeten gaan doen: stoppen, verhuizen of veel duurzamer boeren.

Nu aan het doorrekenen

,,Alle maatregelen zijn ingrijpend en de stikstofopgave is zó complex, dat zal heel veel impact hebben”, zegt de bewindsvrouw vrijdag voor aanvang van de ministerraad. Van der Wal bespreekt de regionale strategieën (wat er per regio moet gebeuren) volgende week in de ministerraad, en sprak daarover al met de provincies, die deze strategieën moeten uitvoeren.



,,We zijn het nu aan het doorrekenen: wat betekent die 50 procent reductie die we per 2030 moeten halen per gebied in Nederland”, vat ze het vraagstuk samen.

Uitgebreide plannen

Natuurminister Van der Wal komt volgende week vrijdag met de uitgebreide plannen, samen met collega-minister Henk Staghouwer. De landbouwminister legt dan zijn voorstellen voor de agrarische sector uit.



Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde een jaar geleden al dat een groot deel van de landbouw in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel moet verdwijnen als Nederland wil voldoen aan aangescherpte stikstofregels.