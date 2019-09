Boeren zijn het zat: demonstratie met zeker duizend voertuigen komt eraan

,,Het gaat ons om uitlatingen van politici, bestuurders en media waarin de agrarische sector veel maatschappelijke problemen in de schoenen krijgen geschoven’’, aldus Kemp. ,,Er wordt een enorm podium beschikbaar gesteld aan een half procent van de bevolking dat tegen de dierenhouderij is. En dan is er ook nog oneerlijke regelgeving.’’



De fosfaat- en CO2-discussie noemt hij als voorbeeld, evenals de recente uitspraak van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot om de veestapel te halveren. ,,Als je dan stelselmatig in een hoek wordt gezet en er eigenlijk niet mag zijn, gaat dat alle perken te buiten.’’



De beweging, door Kemp ‘agractie’ gedoopt, begon afgelopen maandag met wat hij een ‘ludieke oproep’ noemt. ,,’Wie gaat er morgen mee naar Den Haag? Het wordt tijd'. Dat kreeg veel bijval en toen hebben we het in een officieel kanaal gegoten. Dat was woensdag: toen ging het hard. Een vleesverwerkingsbedrijf wil met tien busjes komen, een loonwerker met 30 tractoren. Noem het maar op: de sector is het gewoon zat.’’