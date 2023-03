Bouwbedrijf stampt auto van brandstofdieven aan gort: ‘U speelt voor eigen rechter. Maar daar zijn wij voor’

met video Twee nevelpan­ters geboren in Ouwehands Dierenpark

Een paartje nevelpanters in Ouwehands Dierenpark heeft voor de tweede keer jongen voortgebracht. Eerder deze week zagen twee jonge nevelpantertjes het levenslicht. De jonkies verblijven voorlopig nog met hun moeder in de nestkast in het binnenverblijf van de Aziatische roofdieren. Na de succesvolle paring is het vrouwtje drie maanden drachtig geweest.