Gaat Max (25) de gevangenis in na veroorzaken verkeersdrama waarbij hij als enige van vijf betrokkenen ongedeerd bleef?

Was hij boos omdat zijn liefde die avond onbeantwoord bleef? Was het de drank? Hoe dan ook: zodra de dan 24-jarige Max E. de rotonde in de Lunterseweg bij Ede heeft gepasseerd, trapt hij het gaspedaal van de Mercedes diep in.



De muziek staat aan. Bij hem in de auto zitten drie jongedames, 17, 18 en 22 jaar oud. Samen hebben ze deze augustusavond in 2021 op het Museumplein in Ede gezeten. Lekker uit eten, terrasje.

In no time naar 125 kilometer per uur

De inwoner van Maarsbergen koestert voor een van de vrouwen gevoelens. Maar het meisje, dat nu naast hem zit, ziet zijn liefdesverklaring niet zo zitten.



Na de rotonde trekt Max in no time op tot boven de 125 kilometer per uur. Op het wegdek van de met bomen omzoomde binnenweg staan lange dubbele witte onderbroken strepen: Je mag hier 80 kilometer per uur, geven die aan.



Max accelereert zo snel dat een vriendin achterin voelt hoe ze achterover in de bank wordt gedrukt. Zij is druk op haar telefoon. Maar als ze plotseling opkijkt, staart ze in felle koplampen. Dan volgt de klap. In de flauwe bocht, 400 meter na de rotonde nabij de Petrakerk, botst de Mercedes frontaal op tegemoetkomende Renault Twingo.



Het is kort na middernacht, loeiende sirenes verscheuren de nachtelijke stilte in het buitengebied. Boven de Edese wijk Kernhem klinkt het geluid van de naderende traumahelikopter, die de landing inzet.