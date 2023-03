Brand in appartement in Ede: één persoon overbracht naar het ziekenhuis

Aan de Hoorn in Ede is de brandweer donderdag aan het eind van de middag uitgerukt voor een brand in een appartement waar mensen begeleid wonen. Daarbij is ten minste één persoon overgebracht naar het ziekenhuis nadat diegene rook had ingeademd.