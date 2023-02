Brand in woning met rieten kap in Ede

Geen baan omdat je 50-plus bent? Uitgejoeld op straat? Meld het!, zegt de gemeente tegen Arnhemmers

De gemeente Arnhem is samen met antidiscriminatiebureau Vizier een grote campagne tegen discriminatie begonnen. Doel is dat inwoners van de stad beter weten wáár ze een melding kunnen maken van ongewenst gedrag of opmerkingen, van homohaat tot leeftijdsdiscriminatie.

3 februari