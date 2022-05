Brandweer blust woningbrand in Ede; politie houdt omstanders op afstand met linten

video Bungelend in een bakkie, werkend aan een muurschil­de­ring op een twaalf verdiepin­gen hoge flat

Het moeilijkste moet nog komen: de metershoge Pegasus, ofwel het mythische vliegende paard. Als dat deel van de muurschildering aan de Van Eekelenflat in Ede-Zuid af is, is die afbeelding van verre te zien. Vooralsnog werkt kunstenares Nina Valkhoff in een wiebelige hoogwerker op grote hoogte aan haar creatie.

16 mei