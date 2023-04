Brommerrijder belandt in ‘rijdende aanhanger’ en raakt ernstig gewond

Lisa (18) maakt zich hard voor vrouwen­team bij VVA Achterberg: ‘Je hebt wel twintig speelsters nodig’

Lukt het of niet? Lisa Pitlo (18) uit Bennekom is druk bezig om bij voetbalvereniging VVA Achterberg een vrouwenteam van de grond te tillen. ,,We zijn een heel eind op weg, maar om echt in de competitie te spelen, hebben we echt nog een paar speelsters extra nodig.”