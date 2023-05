Burgemeester Verhulst verklaart drugsschuur in Lunteren verboden terrein voor zes maanden

House of Bird wordt de nieuwe bewoner van info- en horecacen­trum natuurge­bied Kwintelooi­j­en

Het gebouw staat nog in de steigers, maar de nieuwe huurder is bekend: House of Bird opent aan het eind van de zomer de deuren van de gloednieuwe horecagelegenheid op natuurgebied Kwintelooijen. Het proeflokaal heeft al ervaring in de natuur met een horecaplek in het Diemerbos.