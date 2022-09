Caitlin wast, blaast en trimt honden om vachtproblemen te voorkomen

nieuw in de valleiDat alleen showpoedels geregeld naar de hondentrimsalon gaan, is achterhaald. Alle hondenrassen hebben volgens Caitlin Lekatompessy (23) uit Ede op zijn tijd baat bij een grondige was-, blaas- of trimbeurt. In haar gloednieuwe salon Cait’s & Dogs aan de Fliertseweg in Lunteren zijn daarom alle blaffende en miauwende harige viervoeters welkom.