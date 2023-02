Carel Adolfse is de nieuwe hoofdmolenaar van de Walderveense molen

update A12 bij Arnhem weer open voor verkeer na ernstig ongeval met drie auto’s

De snelweg A12 bij Arnhem is vrijdagmiddag volledig afgesloten geweest voor alle verkeer vanwege een ernstig ongeval. Zeker drie auto's kwamen met elkaar in botsing. Daarbij vielen verschillende gewonden. Rond 16.30 uur is de weg weer vrijgegeven voor verkeer.