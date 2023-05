Daniëlle ziet steeds minder, nu brengt ze met ‘gebakfiets’ lekkers rond: ‘Zolang er geen haast is, lukt het prima’

indebuurt.nl Extra vrije dag! 11 x uittips voor het Pinkster­week­end in Arnhem

Hemelvaartsdag is nog maar net achter de rug of het volgende lange weekend staat alweer voor de deur. Wil je iets leuks doen met Pinksteren in Arnhem? Bekijk hier wat er van 26 tot en met 29 mei 2023 op de agenda staat. Dat wordt plannen maken!