Dankzij leerlingen Marnix College kunnen Afghaanse leeftijdsgenoten ook naar school

Al ruim 750 afgeschre­ven witte fietsen van Hoge Veluwe naar Marokko

Al meer dan 750 witte fietsen van Nationaal Park De Hoge Veluwe hebben een tweede leven gekregen in Marokko. De voorlopig laatste lichting van ruim 250 afgeschreven leenfietsen is eerder deze maand per vrachtwagen naar Noord-Afrika verscheept.

31 mei