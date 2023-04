De familie Kamps is verknocht aan volleybal en TweeVV: ‘Ik lag in de kinderwagen langs de lijn’

update Politie neemt pollepel en stanleymes in beslag na vechtpar­tij in Ede: ‘Mogelijk mee geslagen’

Bij een ruzie aan de Enkstein in Ede heeft de politie donderdagavond een pollepel en een stanleymes in beslag genomen. ,,Mogelijk is met de pollepel geslagen", verklaart een woordvoerder van de politie de bijzondere inbeslagname.