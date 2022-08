De gezondheid van Henk mag dan niet top zijn, bij de pakken neer zitten doet hij niet: ‘Er is altijd nog wat te genieten’

Henk Ravensbergen (80) komt hoorbaar uit de regio Rotterdam, was jarenlang directeur van verschillende verzorgingshuizen en is daar nu zo’n ‘twintig jaar uit'. Jaren geleden streek hij met wederhelft Mieke Vos (70) neer in Overberg, sinds 3,5 jaar wonen ze in Ede.



Maar vergeten is hij bepaald niet. ,,Toen ik 80 werd, werd ik bedolven onder de kaarten van oud-medewerkers.” Hij wordt nog elk jaar gevraagd voor een etentje, zegt Mieke. ,,Of hij toch kan komen.” Maar, zegt Henk: ,,Ik kan het niet meer aan.”