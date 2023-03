De kraanvogels komen eraan!

natuur van nabijDe natuur uit zich veelvuldig in stilte en daar geniet ik intens van. Hoe mooi is het echter wanneer die stilte tijdens een wandeling door ruig grasland plots wordt onderbroken door de stem van haar wilde bewoners! Een onophoudelijk, meerstemmig en lieflijk ‘kwik-me-dit, kwik-me-dit’: de roep van kwartelmannetjes.

Of tijdens een zomernacht op de heide waarboven de nachtzwaluw zingt, ‘tjurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr....urrrrrrrrrrrrrr’; evenals het burlen van bronstige herten in de herfst, of het huilen van wolven in een ijzige Veluwse winternacht: stuk voor stuk weergaloze oergeluiden.

Maar zodra ik een melancholiek trompetterend ‘krroeh-krroeh’ hoor, dan juist beleef ik mijn ware kippenvelmoment.

De kranen zijn onderweg

Mogelijk hadden de maartse buien mij teruggeworpen in een staat van winterrust, maar het nieuwsbericht dat 62 kraanvogels voor de nacht in de Biesbosch waren neergestreken deed mij opeens ontwaken. De kranen zijn onderweg!

Het is een mededeling die bij eenieder die deze majestueuze vogel ooit heeft gezien en gehoord het bloed sneller doet stromen. En masse trekken zij de komende weken in grote groepen vanuit hun winterverblijf in Zuid-Europa terug naar hun broedgebieden in Noord- en Oost-Europa.

Hierbij vliegen ze vooral over onze oostgrens, maar bij straffe oostenwind ook over Midden-Nederland, soms voor de nacht een tussenstop makend op extensief beheerde akkers, uiterwaarden of uitgestrekte natte heidegebieden in onze provincie.

Melancholiek trompetteren

Dus kraanvogelliefhebbers opgelet, de komende tijd wordt het spannend, bij gunstige weersomstandigheden zijn er soms tienduizenden vogels in de lucht. Om vogelaars te helpen en om nieuwe inzichten te krijgen over de ecologie van deze majestueuze trekvogel is er de Kraanvogelradar. Deze laat op elk moment van de dag zien waar en wanneer je kraanvogels kunt zien overvliegen.

Ik weet nu precies waar ik moet zijn om deze vogels te zien of wanneer het goede moment is om omhoog te kijken en hun melancholiek trompetterend ‘krroeh-krroeh’ te horen.

