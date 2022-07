‘De toegang tot de zorg is een mensenrecht. In de ggz wordt dit geschonden’

Het leven van de 22-jarige Fatima staat stil. ,,Ik ben aan het wachten. Verder kom ik tot niets.” Ze is vastgelopen in het laatste jaar van haar studie aan Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) in Nijmegen.



Fatima* vermoedt dat ze autisme en adhd heeft en staat op een wachtlijst bij het Radboudumc voor een diagnose. Met een beetje geluk is ze over vijf maanden aan de beurt. De eventuele behandeling begint dan daarna. Met waarschijnlijk ook weer eerst een wachtlijst.