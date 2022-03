De Waterstroom en Calvijnschool gelukkig in één complex in Ederveen: ‘Bevalt iets, dan went het vliegensvlug’

Gemeente Ede en Leger des Heils werken aan oplossing voor opvang daklozen: ‘Niemand slaapt tegen zijn wil op straat’

Het aantal daklozen in Ede is dit jaar toegenomen. Dat stelt regiomanager Robert Paul Fennema van het Leger des Heils. Gevolg is dat er soms te weinig plek is in de noodopvang. ,,Er zijn gesprekken gaande om een goede oplossing te vinden voor de piekbelasting”, zegt een gemeentewoordvoerder.

